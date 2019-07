Fahrlachtunnel am Dienstagnachmittag wieder frei

Der Fahrlachtunnel bleibt für unbestimmte Zeit gesperrt. © Wacker

Rhein-Neckar.Ab 15 Uhr am Dienstag ist der Fahrlachtunnel wieder geöffnet. Das hat die Stadt Mannheim mitgeteilt. Nach einem Brand im Technikraum am Freitag funktionierten sämtliche Sicherheitseinrichtungen wie Beleuchtung, Signaltechnik, Belüftung und Tunnelbetriebstechnik nicht mehr (wir berichteten). Die Fehler seien behoben, der Tunnel könne wieder betrieben werden, so die Verwaltung. Er kann demnach

...