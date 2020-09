Weisenheim am Berg.Nach dem schweren Unfall mit drei Toten bei Weisenheim am Berg ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankenthal wegen fahrlässiger Tötung gegen einen 28-Jährigen aus dem Kreis Bergstraße. Wie berichtet, war der 28-Jährige mit seinem Jaguar in einer Kurve ins Schleudern geraten und frontal in einen entgegenkommenden Mitsubishi geprallt. Die 31-jährige Fahrerin, ihr einjähriger Sohn und die 27 Jahre alte Beifahrerin verstarben noch am Unfallort. Ein Säugling, der in einem Kindersitz gesichert war, wurde leicht verletzt.

„Es besteht die Möglichkeit, dass der Fahrer durch sein Fehlverhalten den Tod von drei Menschen verursacht hat. Es gibt deshalb einen Anfangsverdacht für eine fahrlässige Tötung“, erklärt der Frankenthaler Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Anfrage. Um Anklage zu erheben, reiche dieser indes nicht aus: „Wir haben einen Gutachter eingeschaltet, der den Unfallhergang und die Ursache klären soll.“ Neben zu schnellem Fahren sei auch ein technischer Defekt am Fahrzeug denkbar, dann träfe den Fahrer keine Schuld. Ein Alkohol- und Drogentest bei dem 28-Jährigen sei negativ ausgefallen. Bis das Gutachten in einigen Wochen vorliegt, würden nun Zeugen befragt und weitere Ermittlungen angestellt. sin

