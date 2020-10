Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Wiesloch.Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Wiesloch ist Fahrradfahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah eine 51-jährige Autofahrerin beim Einbiegen in die Heidelberger Straße den vorüberfahrenden 23-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte der junge Mann zu Boden und verletzte sich. Er wurde zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro.

