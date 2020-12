Fahrradfahrer kollidiert mit Lkw und wird schwer verletzt

Speyer.Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagmittag mit einem Lkw kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 47-jährige Geschädigte gegen 13.25 Uhr den Radweg in der Auestraße befahren, als er plötzlich auf die Fahrbahn wechselte, um die Straße zu queren. Der Lkw-Fahrer konnte seinen 7,5-Tonner nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste den Fahrradfahrer mit der Front seines Lkw. Der 47-Jährige wurde in eine Klinik eingeliefert. Ob die Verletzungen lebensbedrohlich waren, war zunächst unbekannt, so die Polizei weiter.

