Fahrrinne wird immer enger

Rhein-Neckar.Wenn in der Nähe des Wormser Stadtteils Rheindürkheim der sogenannte Hungerstein im Rhein sichtbar wird, ist das ein untrügliches Zeichen für einen niedrigen Wasserstand. Seinen Namen trägt der normalerweise tief im Fluss liegende Quader, weil einst Anwohner die Jahreszahlen hineingemeißelt haben, in denen der Stein an die Oberfläche kam. Diese regenarmen Jahre waren geprägt von Missernten,

...