Fahrtangebot über die Feiertage und während des Lockdowns

Über die Feiertage und während des Lockdowns reduziert die RNV ihr Angebot. © Christoph Blüthner

Mannheim/Heidelberg/Ludwigshafen.Wie angekündigt reduziert die RNV wegen des erneuten Lockdowns ihr Fahrtenangebot: Ab Donnerstag, 24. Dezember, etwa 15 Uhr, bis Sonntag, 27. Dezember, verkehren Busse und Bahnen nach Angaben des Unternehmens über die Weihnachtsfeiertage nach Sonntagsfahrplan - aber ohne durchgehenden Nachtverkehr. Ab Montag, 28. Dezember, gelte bis mindestens Sonntag, 10. Januar, ein reduzierter Sonderfahrplan.

Alle Änderungen sind online abrufbar.

In Ludwigshafen und Mannheim verkehren die Bahnen auch generell wie an Sonntagen und die Busse nach einem erweiterten Samstagsfahrplan. In Heidelberg fahren die Bahnen montags bis samstags im 20-Minuten-Takt und an Sonntagen nach dem regulären Sonntagsfahrplan, heißt es weiter. Für Busse im Heidelberger Verkehrsgebiet gilt ein gesonderter Fahrplan, der sich am Samstagsfahrplan orientiert. Nachtverkehre entfallen größtenteils, genau wie sämtliche Schulbusfahrten.

Darüber hinaus veröffentlicht die rnv folgende Informationen:

Ludwigshafen

Stadtbahnverkehr

Grundsätzlich gilt für alle Stadtbahnlinien in Ludwigshafen an allen Tagen der Sonntagsfahrplan, also der 20-Minuten-Takt. Darüber hinaus ergeben sich folgende Besonderheiten:

Stadtbahnlinien 4 und 9 und RHB-Strecke

Die Linie 9 fährt wie im Sonntagsfahrplan üblich erst ab ca. 8:30 Uhr.

Die Linie 4 fährt von Montag bis Freitag vor Betriebsaufnahme der Linie 9 im 15-Minuten-Takt.

Stadtbahnlinie 6

Bis etwa 9 Uhr verkehrt keine Linie 6 auf dem Abschnitt zwischen Berliner Platz und Rheingönheim, wie im Sonntagsfahrplan üblich. Hierfür fährt die Buslinie 96 von Montag bis Freitag jeweils im 15-Minuten-Takt.

Stadtbahnlinie 8

Auf der Linie 8 verkehren zwischen 5:30 Uhr und 8:45 Uhr alle 20 Minuten Bahnen mit insgesamt sieben zusätzlichen Fahrten zwischen Mannheim Hauptbahnhof und Endstelle Oppau im morgendlichen Berufsverkehr. Nachmittags verkehrt die Linie 8 zwischen 15:30 und 18 Uhr alle 20 Minuten.

Stadtbahnlinie 10, SEV der Linie 10 und Nachtbuslinie 90

Bis 9 Uhr fährt die Linie 10 nicht, wie im Sonntagsfahrplan üblich.

Hierfür fährt die Linie 90 – und zur Anbindung des Klinikum Ludwigshafen an allen Tagen bereits ab 4:30 Uhr ab Berliner Platz. Ebenso fahren die Busse des SEV für Linie 10 nach Sonntagsfahrplan.

Abweichungen/Ergänzungen bei den Buslinien:

Linie 70

Montag bis Freitag vor 9 Uhr im 30-Minuten-Takt auf gesamter Linienführung und weiter Richtung Bruchwiesenstr.

Linie 72

Anbindung der Haltestelle Am Römig (Amazon) wie üblich von Montag bis Freitag zwischen 5 Uhr und 7 Uhr.

Linie 74/75E/80

Montag bis Freitag vor 9 Uhr werden zwischen den Haltestellen LU-Rathaus, LU Hbf, Rohrlachstraße, Valentin-Bauer-Siedlung, LU Hochschule, BBS Franz-Zang-Straße und Mundenheim (Am Schwanen/Bahnhof) die Fahrten im 30-Minuten-Takt angeboten .

Linie 83

Die Linie 83 nimmt am 4. Januar 2021 ihren Betrieb auf.

Linie 84

Montag bis Freitag vor 9 Uhr im 30-Minuten-Takt auf gesamter Linienführung.

Nachtbuslinie 90

Das Linientaxi zwischen Hans-Warsch-Platz und Adolph-Kolping-Straße fährt von Montag bis Freitag vor 9 Uhr nicht.

Nachtbuslinie 94

Erste Fahrten an allen Tagen:

4:21 Uhr ab Haltestelle Raschig nach Berliner Platz

4:29 Uhr ab Haltestelle Heuweg über Niederfeld (Endstelle) nach Berliner Platz

5:00 Uhr ab Berliner Platz stadtauswärts

Nachtbuslinie 96

Montag bis Freitag fahren Nachtbusse ab 4:15 Uhr ab Haltestelle Hoheneckenstraße nach Berliner Platz. An Samstagen und Sonntagen fahren die Busse ab 4:11 Uhr ab Rheingönheim (Endstelle) nach Berliner Platz.

Täglich fahren Busse um 4:41 Uhr ab Rheingönheim (Endstelle) nach Berliner Platz sowie täglich 5 Uhr ab Berliner Platz stadtauswärts. Der Abschnitt Rheingönheim (Endstelle) – Giulini – Berliner Platz wird Montag bis Freitag gegen 4:20 Uhr durch die Regionalbuslinie 572 bedient.

Linie 97

Zwischen 6 Uhr und 8:15 Uhr verkehren auf dem Abschnitt Berliner Platz und Oppau zusätzliche Busse zur Verstärkung der Linie 97, so dass hier vier statt zwei Fahrten pro Stunde angeboten werden.

Zentralanschluss am Berliner Platz

Erster Zentralanschluss am Berliner Platz ist um 5 Uhr. Letzter Zentralanschluss ist um 0:30 Uhr.

Mannheim

Stadtbahnverkehr

Von untenstehenden Ausnahmen abgesehen, verkehren die Stadtbahnen in Mannheim überwiegend nach Sonntagsfahrplan, also im 20-Minuten-Takt. Darüber hinaus gelten folgende Besonderheiten:

Linie 1

Die Bahnen der Linie 1 verkehren zwischen 3:30 Uhr und 1 Uhr des Folgetages. Der Nachtverkehr entfällt an allen Tagen, wodurch zwischen 1 Uhr und 3:30 Uhr keine Bahn verkehrt. Von Montag bis Freitag verkehrt die Linie 1 zwischen 5:30 Uhr und 9 Uhr in einem 15-Minuten-Takt, außerhalb dieser Zeit in einem 20-Minuten-Takt.

Linie 3

Die Bahnen der Linie 3 verkehren zwischen 3:30 Uhr und 1 Uhr des Folgetages. Der Nachtverkehr zum Wochenende entfällt.

Linie 4

Von Montag bis Freitag verkehren die Bahnen der Linie 4 zwischen 5:30 Uhr und 9 Uhr in einem 15-Minuten-Takt, außerhalb dieser Zeit in einem 20-Minuten-Takt. Die Strecke der RHB (Oggersheim – Bad Dürkheim) wird bis 9 Uhr in einem “15-15-30-Takt" bedient, danach verkehrt auf diesem Abschnitt wie im regulären Fahrplan die Linie 9.

Linie 6

Der Abschnitt Neuostheim – Berliner Platz wird von Montag bis Freitag bereits ab 6 Uhr bedient.

Linie 7

Der Abschnitt Vogelstang – LU Rathaus wird von Montag bis Freitag bereits ab 6 Uhr bedient.

Busverkehr

Linie 40

Von Montag bis Samstag startet die letzte Fahrt der Linie 40 ab Seckenheim in Richtung Rheinau Karlsplatz um 0:48 Uhr des Folgetags. Die Fahrt um 1:18 Uhr entfällt.

Linie 42

Die Linie 42 verkehrt von Montag bis Freitag nach dem Ferienfahrplan.

Linie 43 und Linie 46

Von Montag bis Samstag startet die letzte Fahrt der Linie 43 ab Seckenheim in Richtung Friedrichsfeld um 0:48 Uhr des Folgetags. Die Fahrt um 1:18 Uhr entfällt. Die letzte Fahrt der Linie 46 startet ab Seckenheim in Richtung Neckarhausen um 0:48 Uhr.

Linie 47

Die letzte Fahrt der Linie 47 startet von Montag bis Samstag ab Rheinau Bahnhof in Richtung Fridtjof-Nansen-Weg um 0:31 Uhr des Folgetags. Die Fahrt um 1:31 Uhr entfällt.

Linie 48

Die Busse der Linie 48 fahren von Montag bis Freitag nach dem regulären Fahrplan.

Linie 52

Die Busse der Linie 52 verkehren von Montag bis Freitag in der Zeit von 6:15 Uhr bis 8:15 Uhr ab Sandhofen im 30-Minuten-Takt.

Linie 53

Die Busse der Linie 53 verkehren von Montag bis Freitag zwischen Kurpfalzbrücke und Käfertal wie an Samstagen. Die „Rott-Runde“ wird zwischen 6:19 Uhr und 18:49 Uhr zu einem 30-Minuten-Takt ergänzt.

Linie 55

Die Busse der Linie 55 verkehrt von Montag bis Freitag nach dem regulären Fahrplan.

Linie 57

Die Busse der Linie 57 verkehren von Montag bis Freitag zwischen 6:08 Uhr und 8:48 Uhr ab Feudenheim in einem 20-Minuten-Takt.

Linie 58

Die Busse der Linie 58 bedienen von Montag bis Freitag zusätzlich den Abschnitt Luzenberg – Friesenheimer Insel – Luzenberg in den Zeiten von 5:30 Uhr bis 8:30 Uhr sowie von 14 Uhr bis 18:30 Uhr im 30-Minuten-Takt.

Linie 60

Die erste Fahrt der Linie 60 startet von Montag bis Samstag um 5:03 Uhr ab MA Hauptbahnhof. Frühere Fahrten entfallen. Die letzte Fahrt der Linie 60 startet um 0:03 Uhr ab MA Hauptbahnhof, die späteren Fahrten um 1:03 Uhr und 2:03 Uhr entfallen.

Linie 62

Die Busse der Linie 62 verkehren von Montag bis Freitag zwischen 6 Uhr und 18:30 Uhr stündlich auf dem Abschnitt Kurpfalzbrücke – Neckarspitze.

Linie 63

Die Busse der Linie 63 verkehren von Montag bis Freitag bis 7:30 Uhr in einem 30-Minuten-Takt.

Linien 66 und 67

Die Linien 66 und 67 verkehren von Montag bis Freitag nach dem regulären Fahrplan.

Nachtbuslinie 2

Die letzte Fahrt der Nachtbuslinie 2 startet von Montag bis Sonntag um 0:19 Uhr ab Kurpfalzbrücke. Die späteren Fahrten ab Kurpfalzbrücke um 1:05 Uhr, um 2:05 Uhr und 3:05 Uhr entfallen.

Nachtbuslinie 6

Die Fahrten der Nachtbuslinie 6 um 6:40 Uhr, 7:10 Uhr, 7:40 Uhr und 8:10 Uhr ab Gerd-Dehof-Platz entfallen von Montag bis Freitag aufgrund des früheren Betriebsbeginns der Stadtbahnlinie 6. Im Spätverkehr findet an allen Tagen lediglich eine Fahrt ab Berliner Platz ab 0:30 Uhr statt. Die Fahrten um 1:30 Uhr und 2:30 Uhr ab Berliner Platz entfallen.

Nachtbuslinie 7

Die erste Fahrt der Nachtbuslinie 7 ab Vogelstang startet um 4:20 Uhr, die Fahrt um 3:50 Uhr entfällt. Die erste Fahrt ab MA Hbf startet um 4:53 Uhr, die Fahrt um 3:53 Uhr entfällt. Im Spätverkehr startet die letzte Fahrt ab MA Hauptbahnhof an allen Tagen um 23:53 Uhr. Die Fahrten um 0:53 Uhr, 1:53 Uhr sowie 2:53 Uhr entfallen.

Linie 5

Die Linie 5 fährt durchgehend nach Sonntagsfahrplan. Montags bis freitags besteht zwischen Weinheim und Heidelberg ein 30-Minuten-Takt.

Heidelberg

Straßenbahnverkehr

Die Straßenbahnlinien 22, 23, 24 und 26 Fahren montags bis samstags im 20-Minuten-Takt. An Sonntagen fahren diese Linien nach dem regulären Sonntagsfahrplan. Die Fahrten der Linie 24 von und nach Schriesheim fahren nachmittags jeweils 10 Minuten später als üblich ab. Die Linie 21 wird vorübergehend eingestellt.

Busverkehr

Linie 20

Die Linie 20 entfällt.

Linie 27

Die Busse der Linie 27 fahren an Samstagen wie montags bis freitags, allerdings ohne Bedienung der Rhein-Neckar-Werkstätten. An Sonntagen verkehrt die Linie 27 nicht.

Linie 28, Linie 30, Linie 34, Linie 36, Linie 38, Linie 39 und Linie 39A

Für die Linie 28, die Linie 30, die Linie 34, die Linie 36, die Linie 38, die Linie 39 und die Linie 39A ergeben sich keine Änderungen.

Linie 29

Die Linie 29 verkehrt im genannten Zeitraum nur zwischen Rohrbach Süd und Boxberg. Die Fahrten erfolgen im Vergleich zum regulären Fahrplan sechs Minuten früher.

Linie 31, Linie 32, Linie 37

Die Line 31, die Linie 32 und die Linie 37 verkehren montags bis samstags weitestgehend im 20-Minuten-Takt. Sonntags ergeben sich keine Änderungen.

Linie 33, Linie 35

Die Linie 33 und die Linie 35 fahren montags bis freitags sowie an Sonntagen nach ihrem regulären Fahrplan. An Samstagen gilt bis auf weiteres der gleiche Fahrplan wie montags bis freitags.

Moonliner

Die Moonliner in Heidelberg werden weitestgehend eingestellt. Ausgenommen hiervon sind die Fahrten am frühen Sonntagmorgen nach 4 Uhr.