Fairer Handel profitiert

Rhein-Neckar.Die zwölf Weltläden in der Pfalz beteiligen sich an der Aktion „#fairwertsteuer“. Beim Verkauf ihrer Produkte geben sie die Mehrwertsteuersenkung nicht an die Kunden weiter, wie eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) bei den Weltläden in der Region ergab. Stattdessen spenden sie die Beträge der dreiprozentigen Preiskürzung Produzenten in den Entwicklungsländern, die unter den Folgen der Corona-Krise leiden.

Die Weltläden in Eisenberg, Grünstadt, Bad Dürkheim, Frankenthal, Ludwigshafen, Mutterstadt, Haßloch, Speyer, Neustadt, Landau, Rodalben und Pirmasens beteiligen sich an einer Initiative des Weltladen-Dachverbands, der Fair-Handels-Beratung und dem Forum Fairer Handel.

Die Produzenten in Afrika, Asien und Lateinamerika seien besonders stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen, sagte Steffen Weber, Geschäftsführer des Weltladen-Dachverbands. Viele von ihnen könnten wegen Ausgangssperren nicht in ihren Werkstätten und auf den Feldern arbeiten. Sie erhielten kein Material, fertig produzierte Ware könne teilweise nicht verschifft werden und der Verkauf im Inland sei zum Erliegen gekommen.

Zwar mache die Mehrwertsteuer-Senkung bei Einkäufen den Weltläden pro Produkt meist nur wenige Cent aus, sagte Cordula Hamburger, Vorsitzende des Trägervereins des Weltladens Speyer. Doch könne in der Summe ein nennenswerter Betrag zusammen kommen, der für Handelspartner im Süden einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung leisten könne. „So können wir die Produzenten stärken, damit sie und ihre Organisationen die Krise hoffentlich gut überstehen.“

Alle Kunden hätten dafür Verständnis, dass die Weltläden die Gewinne aus der Mehrwertsteuer-Absenkung an die Kleinproduzenten weitergäben, ergänzte Ambros Tremel, der Koordinator der Pfälzer Weltläden aus Frankenthal. epd

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020