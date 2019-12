Falsche Polizisten am Telefon

Rhein-Neckar.Mehrere Trickbetrüger haben am Freitag versucht, durch Telefonanrufe an Bargeld und Wertgegenstände zu kommen. Ab der Mittagszeit bis in den späten Nachmittag klingelten im Rhein-Neckar-Kreis, in Mutterstadt, Waldsee und Schifferstadt sowie in Heidelberg die Telefone von vorwiegend älteren Leuten. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, fragten die Anrufer nach Geld, um entweder eine angeblich größere finanzielle Anschaffung tätigen zu können (Enkeltrickbetrüger) oder um die potenziellen Opfer vor vermeintlichem Schaden zu bewahren (falsche Polizeibeamte). In Speyer erhielt eine 84-jährige Frau einen Anruf von einer Betrügerin, die sich als Patenkind des Opfers ausgab und angab, in finanziellen Nöten zu sein. Es kam zur Geldübergabe an einen vermeintlichen Freund der Anruferin.

Bei allen anderen Versuchen gingen die Ganoven jedoch leer aus. So wurde in Schifferstadt eine 71-Jährige von einer Enkeltrickbetrügerin um Geld für die Zahlung von Zinsen gebeten. Und eine 72-Jährige aus Waldsee erhielt Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern. Die Frauen witterten den Betrug und verständigten die Polizei. Diese rät bei zweifelhaften Telefonanrufen und Forderungen nach schnellen Entscheidungen, misstrauisch zu sein und die 110 zu kontaktieren. lor

