Falscher Polizistin Geld übergeben

Sankt Martin.Eine 79-Jährige ist auf einen Betrug mit falschen Polizeibeamten reingefallen. Wie die Polizei mitteilte, forderte ein Unbekannter sie telefonisch auf, Wertsachen zum Schutz vor einem Einbruch an eine Beamtin in Zivil zu übergeben. Als später eine Frau bei ihr klingelte, gab die Seniorin der vermeintlichen Polizistin Geld, Wertgegenstände sowie eine Bankkarte samt Geheimzahl. Der Fall wurde bekannt, weil das Opfer einer Nachbarin davon erzählte. Auch in Ludwigshafen kam es am Sonntag zu mehreren Anrufen von falschen Beamten. Die Polizei weist darauf hin, dass echte Beamte niemals Wertgegenstände einsammeln. fab