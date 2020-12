Falschfahrer gestoppt

Die Haltesignale hat der Autofahrer nicht beachtet. © dpa

Ruchheim.Auf der A 61 war am Dienstagmorgen ein Falschfahrer unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, meldete ihn eine Frau gegen 4.30 Uhr, nachdem er ihr in Höhe des Parkplatzes Nachtweide entgegengekommen war. Kräfte der Autobahnpolizei Ruchheim versuchten zunächst in Höhe der Anschlussstelle Hockenheim, den 83-Jährigen zu stoppen, der jedoch nicht auf die Signale reagierte.

Mit Beamten der Autobahnpolizei Walldorf und der Bereitschaftspolizei Bruchsal konnte er kurz bei Hockenheim gestoppt werden. Gegen den 83-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. kako

