Familie: Junges Paar aus Neustadt bekommt eineiige Drillinge

„Es hat die Richtigen getroffen - wir sind eine laute und herzliche Familie, wir kriegen das alle zusammen schon hin“, erzählt Paulina Sommer fröhlich. Die 27-Jährige aus Neustadt ist an Gründonnerstag Mutter von eineiigen Drillingsmädchen geworden. Für die Theaterpädagogin und ihren amerikanischen Freund, der als Wasserski-Profi im Haßlocher Holiday Park arbeitet, dreht sich im Moment natürlich alles um die kleinen Mädchen Rosali, Ida und Genevieve. Und irgendwie auch um das Coronavirus, das alles auf den Kopf gestellt hat.

„Die Kleinen werden noch mindestens zwei Monate auf der Kinderintensivstation im Speyerer Diakonissenkrankenhaus bleiben. Ich kann sie jeden Tag besuchen, aber mein Freund nicht. Wenn es ganz ungünstig läuft, sieht er seine Mädchen erst Ende Juni wieder, wenn sie zu uns nach Hause dürfen“, erzählt sie im Gespräch mit dieser Redaktion.

Bei der Geburt und in den Tagen danach habe Papa Jarred Joens im Krankenhaus bleiben dürfen, doch mit der Entlassung ändere sich das. Natürlich wolle man in der aktuellen Situation auf keinen Fall etwas riskieren, aber traurig sei er trotzdem. Die Besuche bei ihren Töchtern seien ohnehin nur mit Schutzmasken und Handschuhen möglich. „Das ist etwas befremdlich, weil ich meine Kinder deshalb nicht richtig spüren, knuddeln und riechen kann“, schildert Paulina Sommer die Ausnahmesituation.

Eigentlich sei die Schwangerschaft etwas später geplant gewesen, weil Sommer sich zuerst selbstständig machen wollte. Nach sieben Jahren Arbeit im Holiday Park, wo sie ihren Partner kennengelernt hat, sei sie als Theaterpädagogin bei der Lebenshilfe tätig gewesen.

Trotz der Überraschung habe sich das Paar sehr gefreut, als die Frauenärztin zum Nachwuchs gratulierte. „Beim ersten Termin sind wir von einem Kind ausgegangen, bei der zweiten Untersuchung war plötzlich ein zweites Baby zu sehen und als ich zum dritten Mal hingegangen bin, hat man plötzlich drei verschiedene Herztöne gehört“, erinnert sich die frisch gebackene Mutter.

Über die Namen habe man eine ganze Weile hin und her diskutiert. „Da mein Freund Amerikaner ist, mussten sie auf Englisch, Deutsch und Pfälzisch funktionieren - das ist gar nicht so einfach“, findet Sommer. „Weil es jetzt doch viel schneller gegangen ist, als erwartet, mussten wir uns jetzt rasch einigen. Und das war vielleicht ganz gut so.“ Ursprünglich sollten die drei Mädchen im Juni geboren werden. „Mehrlinge kommen häufig zu früh auf die Welt, weil sich der Körper der Mutter am Gewicht orientiert. Ich hatte nur gehofft, dass wir wenigstens bis zur 30. Woche durchhalten.“ Obwohl das nicht geklappt hat, hätten die drei kleinen Mädchen mit 1000 bis 1300 Gramm ein gutes Gewicht. „Sie atmen auch alleine und haben einen guten Blutdruck“, berichtet Sommer, die so viel Zeit wie möglich in der Klinik verbringt.

Mehr Sorgen machen den jungen Eltern Jarred Joens‘ Verwandte in Iowa: „Er hat eine riesige Familie und alle leben in der Großstadt Cedar Rapids - einem Corona-Hotspot in den USA.“ Glücklicherweise sei noch niemand erkrankt. Den Kontakt halte man über Facetime. „Jarreds Mutter würde uns natürlich wahnsinnig gerne helfen und rüberkommen, was im Moment unmöglich ist. Aber bis die Kinder Ende Juni aus dem Krankenhaus entlassen werden, vergeht noch etwas Zeit, deshalb hoffen wir das Beste.“

Bis dahin hat das Paar aus Neustadt viel zu erledigen. „Corona hat alles komplizierter gemacht. Weil der Holiday Park geschlossen ist, muss Jarred sich erst einmal eine andere Arbeit suchen und sein Visum ändern lassen. In der besonderen Situation hoffe man auf behördliche Kulanz, da viele Ämter schwer erreichbar sind und Übersetzer nicht arbeiten. „Es wäre toll, wenn Jarred wenigstens eine Arbeitserlaubnis bekommt und wir die fehlenden Papiere nachreichen können. Die Kinder sind jetzt da und müssen versorgt werden.“ Auf die Zeit nach Corona freue sich die ganze Familie schon jetzt. „Wir haben sogar drei kleine Schwimmwesten geschenkt bekommen, denn in Iowa hat jeder ein Boot und fährt aufs Wasser“, verrät Sommer. „Träumen darf man ja.“

