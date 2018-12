Familien-Advent im Schafstall

Busenberg bei Dahn.Zur Einstimmung auf Weihnachten lädt das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen mit dem Schafzuchtverein Busenberg/Drachenfels an einen speziellen Ort – in einen Schafstall. Am zweiten Adventswochenende, 8./9. Dezember, findet in der Wasgauschäferei in Busenberg bei Dahn „Advent im Schafstall“ statt. Der Stall ist samstags ab 16 Uhr geöffnet. Nach der Eröffnung um 18 Uhr wird eine „Stallmesse“ gefeiert, dann geht es mit den „Wasgau-Musikanten“ weiter. Sonntags ist der Stall ab 11 Uhr offen. An beiden Tagen gibt es Gerichte und süße Leckereien. rs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.12.2018