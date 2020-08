Familien müssen mit hohem Bußgeld rechnen

Das Abstrichzentrum in Heidelberg ist wieder aktiv. © Philipp Rothe

Rhein-Neckar.Nach dem Verstoß von zwei Wormser Schülerinnen gegen die Corona-Verordnung drohen den Familien Anzeigen und ein Bußgeld von bis zu 25 000 Euro. Die Mädchen hatten in Risikogebieten Urlaub gemacht, dies nach der Rückkehr verschwiegen und sich nicht testen lassen. Zum Schulbeginn waren sie in ihren Klassen erschienen. Erst nach einigen Tagen stellte sich die Ansteckung heraus. Deshalb müssen nun zwei Klassen und ihre Lehrer in Quarantäne. Man werde den Verstoß zur Anzeige bringen, bestätigte die Kreisverwaltung.

Nach den Corona-Infektionen in einer Heidelberger Verpackungsfirma ist nun auch eine Flüchtlingsunterkunft in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) betroffen. Laut Verwaltung findet deshalb am heutigen Mittwoch eine Flächentestung in der Unterkunft statt. Die Infektionen stünden im Zusammenhang mit der Firma Gaster Wellpappe, wo am Montag 29 Fälle bestätigt wurden. Die Stadt Heidelberg nimmt wegen steigender Zahlen und der vielen Rückkehrer aus Risiko-Urlaubsgebieten ab Mittwoch ihr Abstrichzentrum in Kirchheim wieder in Betrieb.

Nach Angaben des Rhein-Pfalz-Kreises sind mittlerweile je ein Fall an der Anne-Frank-Realschule sowie der Albert-Einstein-Grund- und Realschule in Ludwigshafen hinzugekommen. Auch ein Kind einer Kindertagesstätte in Limburgerhof sei positiv getestet worden. bjz/sin

