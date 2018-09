Fan-Feste zu Hoffenheim-Spielen

Sinsheim.Zu den Heimspielen der TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball Champions-League können die Fans in Sinsheim feiern: Am 2. und am 23. Oktober richtet die Stadt ein Fußball-Fest aus. Jeweils vom Nachmittag bis zum Anpfiff verwandelt sich die Bahnhofstraße dabei in eine große Fan-Meile, auf der sich die Gäste aus Manchester (2. Oktober) beziehungsweise Lyon (23. Oktober) gemeinsam mit den Anhängern der Hoffenheimer auf die abendlichen Begegnungen im Stadion einstimmen können. Gastronomen und Imbissbetreiber sorgen für die Bewirtung. Musikalisch Stimmung machen die Holger Weitz Band beim ersten und die Gruppe Fate beim zweiten Heimspiel. agö

