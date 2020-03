Farbdosen von Schuldach geworfen

Frankenthal.Durch das Dachfenster einer Grundschule in Frankenthal haben Unbekannte am Mittwochmorgen Farbdosen auf den Lehrerparkplatz geworfen. Wie die Polizei mitteilte, entstanden an drei Autos Schäden in Form von Kratzern, Dellen und Farbflecken – insgesamt dürfte das rund 2500 Euro kosten. Vor Ort fanden die Beamten drei geöffnete Farbdosen auf dem Boden und einen entsprechend farbverschmutzten Asphalt. Der Hinweis auf den Wurfort ergab sich bei den Ermittlungen: An den Wänden des Dachbodens stellten die Beamten frische Farbschmierereien fest, außerdem war dort noch ein Fenster mit Sicht auf die Parkplätze geöffnet. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06233/31 30 oder 06237/93 41 00 bei der Polizei zu melden. agö

