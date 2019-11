Fast 200 Kinder krank

Landau.Knapp 200 Kinder aus Lan-dau und dem Kreis Südliche Weinstraße leiden an Durchfall und Erbrechen. Betroffen sind mehrere Schulen und Kindergärten, wie ein Sprecher des Landkreises bestätigte. Die Ursache sei allerdings unklar. Die Lebensmittelüberwachung habe Proben sowohl des Mittagessens als auch aus der Küche des Essenslieferanten genommen und an das Landesuntersuchungsamt nach Koblenz geschickt. Frühestens am Freitag, vermutlich jedoch erst am Montag, werde man das Ergebnis der Untersuchung und damit die Ursache der Erkrankung ermittelt haben, sagte der Behördensprecher. Mitarbeiter der Veterinärabteilung und des Gesundheitsamtes seien vor Ort, um die Zusammenhänge zu ermitteln. bjz

