Fast jeder zehnte Autofahrer zu schnell unterwegs

Rhein-Neckar.Überhöhte oder nichtangepasste Geschwindigkeit ist seit Jahren der Hauptgrund von Verkehrsunfällen. Um dem entgegenzuwirken, findet in mehr als zwanzig Ländern in der ersten Aprilwoche ein europaweiter „Speedmarathon“ statt – auch die Mannheimer Polizei hat sich am Mittwoch daran beteiligt und zieht nun eine Bilanz.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde am Mittwoch im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 16 Uhr an verschiedenen Unfallbrennpunkten im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim die Geschwindigkeit kontrolliert. Diese wurden auch in Form sogenannter Anhaltekontrollen durchgeführt.

Insgesamt seien an fünf Kontrollstellen 3178 Fahrzeuge überprüft worden, wobei 305 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt wurden. Nach Angaben der Polizei wurden 275 Verwarnungen ausgesprochen und 30 Ordnungswidrigkeiten angezeigt. Dazu kamen vier Verstöße gegen das Handyverbot und zwei Verstöße gegen die Gurt- und Helmpflicht.

Im Zusammenhang mit dem „Speedmarathon“ wurde laut Polizei in Mannheim ein Geschwindigkeitsmessgerät der Stadt durch Unbekannte mit Farbe besprüht und war vorübergehend nicht einsatzfähig.