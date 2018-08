„Faul sein kann ich gar nicht“

Schifferstadt.Popmusik erfüllt die Sporthalle der Grundschule Süd in Schifferstadt. Nachwuchsturner wirbeln über die Mattenstraße und ein drahtiger Schüler drückt sich am Barren scheinbar spielend in den Handstand. „Denk’ an die Schultern“, ruft Übungsleiter Horst Schlindwein ihm zu. „Ja genauso ist es super!“, lobt er, als sein Schützling gerade wie eine Kerze über den beiden Holmen steht. Der 80-jährige

...