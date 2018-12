FDP dreht an der Wurstmarkt-Uhr

Bad Dürkheim.Sie gehört zu den am meisten beachteten Uhren der Pfalz, und doch muss sie möglicherweise weichen – weil sie nach Ansicht einer FDP-Vertreterin im Bad Dürkheimer Stadtrat „wenig attraktiv“ ist. Eine Entscheidung hat das Stadtparlament gestern Abend allerdings zunächst einmal vertagt. Die digitale Uhr, an der viele vorbeifahren, die von Mannheim aus Richtung Kaiserslautern unterwegs sind, zählt Tage und Stunden bis zum nächsten Wurstmarkt – immerhin das größte Weinfest der Welt. Entsprechend lieb gewonnen haben viele Pfälzer die Uhr an dem Ort, wo sie sie inzwischen ohne die abgerissene Ruine hinter ihr (unser Bild aus dem vergangenen Jahr) steht. Im Stadtrat wurde kontrovers diskutiert. „Die Uhr bleibt, wo sie ist“, zeigte sich ein SPD-Vertreter optimistisch. Ausgang offen. sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018