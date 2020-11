Fehlender Mundschutz wird Jackendieb zum Verhängnis

Speyer.Weil er gegen die Maskenpflicht verstoßen hat, ist ein 31-jähriger Dieb am Donnerstag von Polizeibeamten ertappt in Speyer worden. Nach Angaben der Polizei stellten die Beamten beim Hinweisen des Mannes auf die Maskenpflicht ein Sicherungsetikett an dessen Jacke fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Kontrollierte die Jacke im Wert von zehn Euro zuvor bei einem Bekleidungsgeschäft in Speyer-Nord im Außenbereich von einem Kleiderständer entwendet hatte. Die Jacke konnte unbeschadet wieder an das Geschäft übergeben werden. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl.

