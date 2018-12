Feiern im Fackelschein

Johanniskreuz.Im Fackel- und Feuerschein, bei Punsch oder Bio-Glühwein wird am kommenden Wochenende in Johanniskreuz gefeiert – bei der 15. Romantischen Waldweihnacht, zu der das Haus der Nachhaltigkeit am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Dezember einlädt. Bei dem forstlichen Infozentrum erwartet der vorweihnachtliche „Öko-Markt“ mit seinen 70 Ständen die Besucher, bei dem sich Vieles um den Weihnachtsbaum vom Förster, das Wildbret aus heimischen Wäldern sowie Handwerkskunst aus Holz und anderen Naturmaterialien dreht.

Erstmals besteht die Möglichkeit, im unmittelbar neben dem Marktgelände gelegenen „Weihnachtswald“ seinen Christbaum zu ernten – wozu bitte eine Handsäge und Arbeitshandschuhe mitgebracht werden sollten. Für Kinder gibt es Aktionen am Lagerfeuer sowie Ponyreiten und ein Karussell. Für das leibliche Besucherwohl sorgen herzhafte wie süße Leckereien und für die musikalische Einstimmung auf das Fest Blechbläser und Alphörner. In der Dunkelheit ist der Markt mit Fackeln und Feuern beleuchtet, und am Samstagabend präsentieren Feuerakrobaten ihre Kunstfertigkeit. Die Veranstaltung findet am Samstag von 14 bis 20 Uhr statt, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Während der Waldweihnacht ist vom Samstag, 15. Dezember, ab 13 Uhr, bis einschließlich 16. Dezember, 20 Uhr, die Verkehrsführung im Raum Trippstadt-Johanniskreuz geändert. Für die Anreise empfehlen die Veranstalter die Benutzung einer der vier eigens eingerichteten Pendelbus-Linien aus den Bereichen der Verbandsgemeinden Rodalben und Waldfischbach-Burgalben, vom Hauptbahnhof Kaiserslautern oder von Neustadt/Weinstraße über Lambrecht und das Elmsteiner Tal nach Johanniskreuz.

Besuchern aus der Südpfalz wird die Anreise über die A 65 bis Neustadt/Weinstraße und das Elmsteiner Tal empfohlen – Grund ist die noch immer bestehende Vollsperrung der B 48 im Bereich Hofstädten.

Das Verkehrskonzept, „Parken und Wandern“-Parkplätze sowie alle Busfahrpläne stehen auf der Internetseite des Hauses der Nachhaltigkeit. mav

