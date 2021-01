Hochdorf-Assenheim.Unbekannte haben am Wochenende in der Nähe der A 65 bei Hochdorf-Assenheim ein Feld in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, ging gegen 20.45 Uhr am Samstagabend eine Meldung zu einem größeren Feuer ein. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Feld durch Holz in Brand gesetzt wurde, das wiederum unter einer Plane lag. Die alarmierte Wehr löschte das Feuer. Die Polizeiinspektion Schifferstadt ermittelt.



