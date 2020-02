Felix präsentiert seinen Song

Neckargemünd.Der 18-jährige Felix Mari Hessenauer aus Neckargemünd präsentiert am Donnerstag, 13. Februar, seine erste Eigenkomposition „Unlucky You“ in der Kika-Sendung „Dein Song“ (19.25 Uhr). Bei dem Wettbewerb treten ab 12. Februar 19 Nachwuchskomponisten an. Das Finale findet in einer Live-Sendung am 20. März statt.

Felix hat mit acht Jahren einen Synthesizer geschenkt bekommen. Drei Jahre später begann er, Klavier zu spielen, was er bis heute am liebsten in seiner Freizeit macht. Er möchte später von seiner Musik leben. „Ich möchte die alte Musik wieder lebendig machen. Ich mache gerne Jazz und wünsche mir, dass diese Gattung wieder zurückkommt.“ „Unlucky you“ ist sein erster Song. Ironisch beschreibt er die Menschen, die ihre Probleme auf andere schieben.

Am Mittwoch, 19. Februar, ist Ayla Janssens aus Heidelberg zu sehen. Die 17-Jährige präsentiert ihren Song „Pura Vida“. bjz

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.02.2020