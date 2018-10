Fernsehgottesdienstlive aus Speyer

Speyer.Der evangelische Gottesdienst zum Reformationstag am 31. Oktober in der barocken Dreifaltigkeitskirche in Speyer wird von der ARD von 10 bis 11 Uhr live im Fernsehen übertragen. Pfarrerin Christine Gölzer predigt zum Thema „Überwindung von Spaltung und Eröffnen einer Zukunft“. Den Gottesdienst gestalten ferner Pfarrerin Mechthild Werner und Pfarrer Ralph Gölzer in der Rolle eines „Zeitzeugen“ aus dem Jahr 1818 beim Zustandekommen der Union der protestantischen Kirchen der Pfalz vor genau 200 Jahren. Außerdem sind Schüler des Gymnasiums am Kaiserdom, ein Bläserensemble unter Leitung von Landes-Posaunenwart Christian Syperek, die Speyerer Kantorei unter Leitung von Robert Sattelberger und Helmut Walter an der Orgel dabei. rs

