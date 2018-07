Fest auf dem „Balkon der Pfalz“

Anzeige

Herxheim am Berg.Nicht nur mit ausgesuchten Weinen und Sekten, sondern auch mit kulinarischen Köstlichkeiten können sich die Besucher des Wein- und Sektsymposiums „Kurpfalzblick“ verwöhnen lassen, das von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Juli, im Schlossgarten der Gemeinde Herxheim am Berg stattfindet.

Eröffnet wird das Weinfest „auf dem Balkon der Pfalz“ um 18.30 Uhr durch die Herxheimer Weinprinzessin Katharina I. und Ortsbürgermeister Georg Welker zusammen mit weiteren Hoheiten aus der Region. Für Livemusik sorgen dann am Freitag ab 20 Uhr die beiden Sänger und Instrumentalisten Maria Blatz & Tom Keller. Am Samstag, 20 Uhr, legt DJ Jey Lawrence „feinste Housemusic“ auf, und am Sonntag interpretiert die Band Timeless ab 13 Uhr Popsongs ebenso wie Klassiker der Musikgeschichte. In der Kirche St. Jakob ist eine Ausstellung mit Werken aus über 100 Jahren Malerei zu sehen, die den Ort Herxheim am Berg zeigt. mav