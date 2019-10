Fest für Groß und Klein

Erpolzheim.Ein buntes Fest mit Attraktionen und Aktionen für Kinder und Erwachsene erwartet die Besucher des Martinsmarktes, der am Samstag und Sonntag, 2. und 3. November, im pfälzischen Erpolzheim ausgerichtet wird. Offene Höfe laden zum Stöbern ein, es gibt Kunst und Handwerk, Wein-Präsentationen und Leckereien, außerdem musikalische Darbietungen. Sankt Martin verteilt nach dem Familiengottesdienst am Sonntag Brezeln an die Kinder, Waldgeister und Fabelwesen durchqueren an beiden Tagen auf Stelzen das Dorf. Der Markt ist jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.10.2019