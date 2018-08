Festival des deutschen Films in Ludwigshafen eröffnet

Ludwigshafen.Unter den Augen von Schauspielerin Meret Becker (Bild) und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung eröffneten gestern Abend Direktor Michael Kötz, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Landeskulturminister Konrad Wolf das 14. Festival des deutschen Films auf der Parkinsel. „Das Beste an einem Filmfestival ist, dass es die Gelegenheit bietet dafür, dass Menschen in großer Zahl zusammenkommen, um gemeinsam durch ein einziges großes Fenster hinaus oder hinein in die Welt zu sehen“, erklärte Kötz. Jutta Steinruck verglich das Festival mit denen in Berlin und Cannes. Bis zum 9. September soll es mehr als 100 000 Besucher anlocken. seko/Bild: Tröster

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018