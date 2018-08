Festival Sound of the Forest wegen Waldbrandgefahr abgesagt

Anzeige

Besucher werden explizit gebeten, nicht auf das Gelände im Odenwald anzureisen. „Bitte campt nicht wild im Wald, raucht nicht und macht kein offenes Feuer! Ihr bringt damit euch und andere in Lebensgefahr!“, schreiben die Veranstalter von Sound of the Forest. Das Betreten des Geländes sei behördlich untersagt. Für Besucher, die bereits unterwegs sind, haben die Veranstalter ein Besuchertelefon eingerichtet, an das sie sich wenden können: 06063-5779915.

Ab Donnerstag hätten bis zum Sonntag bei der Jubiläumsausgabe des Festivals unter anderem Joris, Von Wegen Lisbeth, Kat Frankie, Bilderbuch und viele weitere Bands auf dem Festival spielen sollen. Wie die Ticketerstattung vor sich geht und wann ein neuer Termin zur Durchführung des zehnten Festivals gefunden werden kann, werde auf der Homepage und den Social Media-Kanälen des Festivals bekanntgegeben, erklärten die Veranstalter. Auf Facebook schrieben die Verantwortlichen allerdings, dass diese Fragen "frühestens ab dem 1. September" geklärt werden könnten.

Das von Freitag, 17. August, bis Sonntag, 19. August, am Marbachstausee im Odenwald geplante Festival Circle of Leaves findet nach derzeitigem Stand laut den Veranstaltern von Sound of the Forest wie geplant statt.