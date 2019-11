Festliche Feier am Brunnen

Neuhofen.Zum mittlerweile 30. Mal wird auf dem Partnerschaftsplatz in Neuhofen am Samstag, 30. November, um 16 Uhr der Weihnachtsmarkt eröffnet. Um 17 Uhr begrüßt Ortsbürgermeister Ralf Marohn die Gäste, musikalisch begleitet wird er von dem gemischten Chor bel canto. Anschließend schaut auch der Nikolaus vorbei und die Bläsergruppe spielt auf. Am Sonntag, 1. Dezember, findet die Veranstaltung ebenfalls von 16 bis 21 Uhr statt – erneut mitsamt einem Nikolaus-Besuch um 17.15 Uhr. Am zweiten Adventswochenende öffnet der Weihnachtsmarkt rund um den Brunnen dann noch einmal seine Pforten. mav

