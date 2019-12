Festnahme nach Drogenübergabe

Landau/Haßloch.Unmittelbar nach einer Rauschgiftübergabe sind zwei mutmaßliche Drogenhändler in Haßloch festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, hatten die Männer im Alter von 27 und 29 Jahren auf einem Parkplatz ein Geschäft über zwei Kilogramm Marihuana abgewickelt. Die Verdächtigen aus der Vorderpfalz sollen seit längerem mit Drogen gehandelt und auch Abnehmer in der Südpfalz beliefert haben. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden 600 Gramm Amphetamin, 200 Gramm Marihuana und Haschisch, geringe Mengen Ecstasy und zwei Schlagringe sichergestellt. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 27-Jährigen. Gegen den 29-Jährigen lag kein Haftgrund vor. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019