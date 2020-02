Festnahmen nach Einbrüchen

Rhein-Neckar.Ermittler haben eine Serie von Einbrüchen in Bäckereien in der Region aufgeklärt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, sind vier Verdächtige im Alter von 22 bis 26 Jahren am frühen Donnerstagmorgen in Mannheim auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Zwei 22-Jährige sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Der Mitteilung zufolge war es seit Ende Oktober 2019 in verschiedenen Städten und Gemeinden an der Bergstraße sowie im Bereich Mannheim, Heidelberg und Worms zu einer Häufung von Einbrüchen in Bäckereifilialen gekommen. Bei der Ermittlungsarbeit verschiedener Präsidien erhärtete sich der Verdacht, dass immer dieselben Täter am Werk waren.

In den meisten Fällen drangen die Täter gewaltsam in die Bäckereien ein und hatten es dort auf die Tresore mit den Tageseinnahmen abgesehen. Durch Kontrollen kamen die Beamten den vier Männern aus Bensheim auf die Spur. Bei einer Wohnungsdurchsuchung nach der Festnahme wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Laut Behörden kommen die Verdächtigen für mehr als 40 Einbrüche in gewerbliche Objekte in Betracht. jei

