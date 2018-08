Feuchtfröhliche Tour über 80 Kilometer

Frankweiler.„König Riesling“ befand sich gestern mit „Wettergott“ Petrus in bestem Einvernehmen: Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Spätsommer-Temperaturen um 20 Grad Celsius wurde der 33. Erlebnistag Deutsche Weinstraße, der thematisch der Weißweinrebe gewidmet war, zu einem Erfolgserlebnis für alle Beteiligten. „Riesling- und Weißherbst-Schorle waren die Renner“, konstatierte Winzer Werner Koch, dessen „Kastanienberg“ und das benachbarte Weingut Bernhard Koch am Ortsausgang von Hainfeld nach Burrweiler von Hunderten von Radlern zeitweise völlig überlaufen war.

Der Erlebnistag wurde am Vormittag im kleinen Frankweiler vom rheinland-pfälzischen Weinbauminister Volker Wissing und der Pfälzer Weinkönigin Inga Storck offiziell eröffnet. Doch da kreisten anderswo an der 80 Kilometer langen Strecke zwischen Schweigen-Rechtenbach und Bockenheim, die für den motorisierten Verkehr weitgehend gesperrt war, schon die ersten Schoppen. Denn das Wetter spielte nach heißen Wochen und vorübergehendem Regen am Freitag voll mit. „Besser kann es eigentlich nicht sein“, meinte Cheforganisator Detlev Janik von der Pfalzweinwerbung, der die Resonanz wie im Vorjahr auf rund 250 000 Besucher schätzte.

Musiker sammeln für Hospiz

Für die Gäste auch aus dem Südhessen und dem Saarland boten die Pfälzer Gastronomen, Hobbyköche und Winzer nicht nur die gewohnte „pfälzische Dreifaltigkeit“ mit Leberknödel, Saumagen und Bratwurst, sondern entwickelten auch ungewöhnliche kulinarische Ideen wie Schweinefilets mit Gorgonzola.

Gelegentlich konnten die Radler, Inlineskater und Spaziergänger in den Weindörfern auch den ersten „Neuen“ probieren – in Mußbach hatte das traditionelle Kelterhausfest schon Tage zuvor die ersten schäumenden Moste aus frühreifenden Ortega- oder Optimareben in die Schoppengläser gebracht. „Federweißer gehört zum Erlebnistag genauso dazu wie ein deftiger Flammkuchen“, waren sich die meisten Winzer einig, die auch als Konditoren in Erscheinung traten: Die Nachmittagsangebote mit hausgemachten Kuchen und Torten fanden reißenden Absatz.

Auf den Straßen waren auch Musikanten unterwegs – aus Göcklingen startete ein Traktor samt Anhänger mit einer Blaskapelle. Die Musikanten sammelten unterwegs für das Kinderhospiz „Sterntaler“. Wem das Geld ausging, der konnte an der 80 Kilometer langen Strecke sogar einen rollenden Bankschalter nutzen: In Hainfeld stand ein „Zaster-Laster“ eines Kreditinstituts mitten im Trubel – bei ihm konnten die Besucher bei Bedarf Geld „nachfassen“.

Vom Erlebnistag profitierten auch einige Gemeinden an der Strecke, in denen Kerwe gefeiert wurde, etwa in Bockenheim, Burrweiler und Ruppertsberg. Auch das „Burgfest“ in Wachenheim hatte zusätzlichen Zuspruch – aber viele Kerwebesucher machten sich mit ihren Rädern auch auf den Weg in Nachbardörfer.

