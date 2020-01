Feuer bei Almatis

Ludwigshafen.Nach einer Verpuffung auf dem Werksgelände des Chemie-Unternehmens Almatis in der Giulinistraße im Ludwigshafener Süden ist in der Nacht auf Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Laut Feuerwehr stand eine Anlage zur Aufbereitung von Aluminiumoxid auf einer Länge von etwa 15 Metern in Flammen. Dabei trat Schweröl aus, das sich ebenfalls entzündete. Das Feuer konnte gelöscht werden. Der Feuerwehr beendete ihren Einsatz nach rund drei Stunden. Die Anlage ist laut Feuerwehr vorerst außer Betrieb. Die Ursache für die Verpuffung war ebenso wie die Höhe des Sachschadens am Donnerstagmittag noch unbekannt. sal/lrs

