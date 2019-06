Feuer in Haus und Hotel

Gleisweiler.Ein Feuer hat in einem Hotel in Gleisweiler (Kreis Südliche Weinstraße) einen Schaden von etwa 150 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei niemand verletzt. Der Brand brach am Samstag gegen 13 Uhr aus. Die Ursache des Feuers ist bislang noch unklar. Brandstiftung sei allerdings unwahrscheinlich, wie der Sprecher am Sonntag sagte. Die Feuerwehren kämpften zeitweise mit rund 70 Helfern auch aus den Gemeinden Edenkoben, Edesheim und Maikammer gegen die Flammen.

Bei einem Wohnhausbrand in Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) ist eine 63-jährige Bewohnerin verletzt worden. Nach Polizeiangaben brach das Feuer am Samstag gegen 3 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache aus. Die 63-Jährige konnte sich zwar ins Freie retten, kam aber mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Am Wohnhaus entstand ein Sachschaden von rund 50 000 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. lrs/ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.06.2019