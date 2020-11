Feuer in Palettenlager - Polizei ermittelt

Grünstadt.Nach dem Brand einer Paletten-Lagerhalle in Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Brandgutachter solle hinzugezogen werden, erklärte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Das Lager war am Mittwochabend in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Das Dach stürzte nach Polizeiangaben in die Halle. Verletzt worden sei niemand. Die Schadenshöhe schätzte die Polizei auf 120 000 Euro.

In dem Lager hätten sich 3000 Paletten befunden, wie viele außerhalb gelagert waren, könne nicht mehr nachvollzogen werden, so die Polizei. Die Feuerwehr war mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort gewesen und konnte den Angaben zufolge den Brand in den frühen Morgenstunden löschen. Polizei und Feuerwehr kontrollierten am Donnerstag regelmäßig den Brandort, erklärte ein Polizeisprecher.

