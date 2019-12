Feueralarm in Vitos-Klinik

Heppenheim.Wegen eines Feuers in der Nacht zum Montag sind in der Vitos-Klinik in Heppenheim (Kreis Bergstraße) vorsorglich zwei Stockwerke evakuiert worden. Nach Angaben der Polizei hat vermutlich eine Patientin selbst ihr Bett angezündet. Die Hintergründe dieser Tat seien nun Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Sprecher des Darmstädter Polizeipräsidiums. Der Feueralarm ging um 1 Uhr ein. Eine knappe Stunde später war der Brand gelöscht. 17 Patienten konnten jedoch nicht mehr in der betroffenen Etage untergebracht werden. Die Vitos-Klinik ist ein psychiatrisches Krankenhaus mit forensischer Abteilung. Der Sachschaden ist derzeit nicht bekannt. bjz

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.12.2019