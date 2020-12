Worms.Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht auf Sonntag vier Mülltonnen am Wolfsgraben in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilt, wurden hierbei ein in Auto, eine Hauswand, sowie ein Rollladen beschädigt. Die löschte den Brand. Die Mülltonnen brannten komplett nieder. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 20 000 Euro.

