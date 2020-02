Feuerwehr befreit 76-Jährigen

Dieser Unfall ereignete sich bei Meckesheim. © Priebe

Walldorf/Meckesheim.Kaum ein Tag ohne größere Verkehrsunfälle im Rhein-Neckar-Kreis: Drei Personen verletzten sich am Freitag, als es auf der A 5 bei Walldorf beziehungsweise auf der L 549 bei Meckesheim krachte. Dort musste die Feuerwehr den Fahrer am Mittag aus seinem Auto befreien.

Am Donnerstagmorgen hatten sich auf der A 5 bei Walldorf bereits zwei Personen leicht verletzt. Ein 65-jähriger Mann war gegen sieben Uhr mit seinem Ford in Richtung Heidelberg unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Walldorf stieß er zunächst gegen einen vorausfahrenden Opel, ehe er mit zwei weiteren Fahrzeugen kollidierte. Er selbst und eine 22-jährige Mercedes-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Drei der vier Autos waren derart ruiniert, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Fahrbahn war zeitweise ganz gesperrt und es kam zu einem kilometerlangen Stau.

Körperliche Beschwerden

Dramatisch sah das Auto aus, aus dem ein 76-jähriger Mann am Freitag gegen 12 Uhr von der Feuerwehr befreit werden musste. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer wegen körperlicher Beschwerden in eine Leitplanke bei Meckesheim gekracht. Er wurde im Krankenhaus wegen seiner Ausfall-erscheinungen behandelt. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10 000 Euro. sal

