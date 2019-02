Feuerwehreinsatz nach Jungenstreich

Speyer.Ein Siebenjähriger hat in Speyer grundlos den Notruf gewählt und einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei gestern mitteilte, war sein Anruf am Montagnachmittag über die 112 bei der Leitstelle eingegangen. Da die Stimme „jüngeren Alters“ einen Brand in der Wormser Landstraße meldete, rückte die Feuerwehr sogleich mit vier Fahrzeugen und 21 Mann aus. Straßen im Umfeld wurden gesperrt, ein Brand jedoch nicht gefunden. Die Telefonnummer des Anrufers führte die Polizei schließlich zur Wohnung der Eltern, die nach Mitteilung der Beamten „relativ desinteressiert“ wirkten. Der Vater habe sich angesichts der Schilderung der Polizei „ein Lachen verkneifen“ müssen. Nicht ausgeschlossen, dass es ihm noch vergeht: Inwieweit die Familie für die Kosten des Einsatzes aufkommen muss, werde derzeit noch geprüft, teilt die Polizei mit. agö

