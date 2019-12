Feuerwehren an Feiertagen gefordert

Rhein-Neckar.Mehrere Brände haben an Heiligabend und über die Feiertage die Feuerwehren in der Region auf Trab gehalten. Zu schwerwiegenden Verletzungen sei es aber in keinem Fall gekommen, teilten die Beamten mit. Im pfälzischen Grünstadt geriet in der Nacht zum Mittwoch eine Doppelhaushälfte in Brand. Bewohner alarmierten gegen 0 Uhr die Rettungskräfte. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich bereits alle ins Freie retten können. Zwei Personen wurden leicht verletzt, am Haus entstand ein Schaden von 50 000 Euro. Die Ursache für das Feuer ist unklar. In Landau schlugen an Heiligabend gleich zweimal Flammen aus einem Mülleimer in einem Mehrfamilienhaus. Wegen starker Rauchentwicklung mussten die Bewohner das Gebäude kurzzeitig verlassen. Ob Brandstifter am Werk waren, wird geprüft.

In Schwetzingen kam es bereits am Montagabend bei Renovierungsarbeiten zu einem Zimmerbrand. Zwei Personen atmeten Rauchgas ein und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von 20 000 Euro. Auch die Weinheimer Feuerwehr meldete mehrere Einsätze.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.12.2019