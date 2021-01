FFP2-Masken für Kita-Personal

Ludwigshafen.Die Verwaltung startet weitere Mitarbeiter mit Außenkontakten schrittweise mit FFP2-Masken aus. Als eine der ersten sollen alle Erzieherinnen und Erzieher an den 35 städtischen Kindertagesstätten derartige Schutzmasken erhalten. "Bei der Ausstattung von FFP2-Masken haben diejenigen Priorität, die sehr viel Außen- und Körperkontakt haben wie die Erzieherinnen in den Kitas oder der Kommunale Vollzugsdienst“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Zudem will sie in die Wege leiten, dass sich alle Erzieherinnen ein Mal wöchentlich testen lassen können.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.01.2021