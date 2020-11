Firmenfahrzeuge im Wert von 80.000 Euro entwendet

Viernheim.Unbekannte haben in Viernheim in der Nacht auf Montag zwei Firmenfahrzeuge im Wert von 80 000 Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei standen die entwendeten Autos 250 Meter weit auseinander, in der Kurt-Schumacher und Konrad-Adenauer-Allee.

Es handelt sich bei den Firmenfahrzeugen zum einen um einen schwarzen Peugeot mit dem amtlichen MA-JS 228 und zum anderen um einen schwarzen Kia Sorento mit dem Kennzeichen HP-A 6969.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252 / 7060 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.11.2020