Flächenbrände in Brühl beschäftigen Feuerwehr

Brühl/Schwetzingen.Ein größerer Flächenbrand hat am Montagnachmittag die Feuerwehr in Brühl beschäftigt. Etwa 400 Quadratmeter Schilf standen nach Angaben der Polizei gegen 16.45 Uhr im Bereich der Wiesenstraße in Flammen. Die Feuerwehren aus Brühl und Ketsch konnten die Flammen schnell löschen. Ob dieser Brand mit zwei mutmaßlichen Brandstiftungen vom Sonntag in Brühl zusammenhängen, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zwei Flächenbrände in Brühl

Ein bislang Unbekannter hatte am Sonntag, gegen 13 Uhr, in einem Gebüsch entlang des Fußweges "Lachenweg" ein Feuer gelegt, welches sich rasch auf einer Fläche vorund 150 bis 200 Quadratmeter ausbreitete. Nach Angaben der Polizei wurden durch die bis zu fünfzehn Meter hohen Flammen zwei Haselnussbäume in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell im Griff, sodass ein weiteres Ausbreiten auf die angrenzende Ackerfläche verhindert werden konnte.

Zeugen teilten der Polizei mit, dass sie vor Ausbruch des Feuers in Brandnähe einen Jungen beobachtet hatten, der sich verdächtig verhielt. Der Junge soll die spätere Feuerstelle beobachtet haben und sei bei Erblicken der Zeugen geflüchtet. Der Verdächtige war etwa 12 bis 13 Jahre alt, etwa 1,40 Meter groß, hatte schwarze, kurze, verfilzte Haare und trug eine blaue Jeanshose und eine dunkle Jacke.

Kurz vor dem Flächenbrand, gegen 12.30 Uhr, geriet nur einige Meter entfernt in der Wiesenstraße Papier in Brand, welches neben einem Stromverteilungskasten lag. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass es nicht auf den Stromkasten übergriff. Sachschaden entstand keiner. Die Brandursache ist bislang unklar. Ein Zusammenhang der beiden Taten sei laut Polizei nicht auszuschließen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06202/71282 oder 0621/833970 bei der Polizei zu melden.