Flohmarkt für Mensch und Tier

Friedrichsfeld.Der Bund der Selbstständigen (BdS) Edingen-Neckarhausen-Friedrichsfeld veranstaltet am Samsta, einen Tierhilfe-Flohmarkt. Das teilte der BdS-Vorsitzende Klaus Schnellbach dieser Redaktion mit. Angeboten wird nach seinen Angaben „vieles rund um’s Tier, aber auch andere Dinge, die der Mensch so braucht.“ Die Veranstaltung auf dem VdHF- Parkplatz hinter dem Rathaus (Vogesenstraße 65) dauert von 11 bis 17 Uhr. Der Erlös sowie die Spenden gehen an das Tierheim Asociatia Trotto in Rumänien. Der Eintritt ist frei, es gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020