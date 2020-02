„Flower Power“ – die Hippie-Narren treiben’s bunt

Ludwigshafen.Mit einem quietschgelben Umhang steht Geli Ohlinger am Goerdelerplatz. Zusammen mit 15 Bekannten wartet die Maudacherin auf den Startschuss um 13.11 Uhr zum 68. gemeinsamen Fasnachtszug der Städte Ludwigshafen und Mannheim. Während ihre Verkleidung ein lachendes Smiley offenbart, komplettieren ihre Begleiter die Palette an möglichen Gefühlsregungen: „Wir haben uns dieses Jahr für Emojis entschieden“, sagt Ohlinger, die mit dem „harten Kern“ jedes Jahr dabei ist.

Hundert Meter weiter steht Sven Otterstädter vor seinem bunten Wagen. Der Aufdruck „Don’t worry, be Hippie“ ist mit Blumen und Peace-Zeichen unterlegt – ein Hinweis auf das Motto der Ludwigshafener Fasnachtskampagne: „Flower Power“! Beim Elferratstreffen im Mai sei die Idee mit dem Hippie-Wagen entstanden, erzählt der Präsident der Wasserhinkle aus Altrip, denen die farbenfrohe Umsetzung einen zweiten Platz bei der anschließenden Prämierung der Wagen einbrachte.

Ebenso wichtig wie das richtige Motiv war die richtige Befestigung: „Wir müssen aufpassen, dass nichts wegfliegt“, betonte Otterstädter mit Blick auf den angekündigten Sturm. „Ich hoffe, dass das Wetter hält“, sagte Corinna Seelinger. Die Trainerin und Schriftführerin der KG Klotzgrumbeer wurde von 65 Aktiven begleitet. Zum 111-jährigen närrischen Bestehen des Rheingönheimer Vereins hatte man sich das Thema „Unterwasserwelt“ vorgenommen. So schlüpften die Fasnachter in die Rollen von Fischern, Badeschwämmen und Flamingos.

Überhaupt zeigte sich in der Gestaltung der Wagen eine große Vielfalt. Besonders gut kam bei vielen Besuchern der – ebenfalls prämierte – „Moulin Rouge“-Wagen der Reilinger Kraichbach Schlabbe an, der einen Hauch von Paris in die Chemiestadt transportierte. Verkehrsprobleme, marode Brücken – ein Themenkreis, den die Tollitäten dankend aufnahmen: „Auch wenn in LU durch die Baustellen das Autofahren macht keinen Spass, bildet für uns die Rettungsgass!“, reimten die „Glücksritter“ aus der Gartenstadt.

Für die Farweschlucker war es „egal, ob zu Fuß oder auf dem Wagen, Flower Power hat dieses Jahr das Sagen“. Indes feierte der Carneval Club Waldhof den Erfolg seiner kickenden „Buwe“ auf „feindlichem“ Pfälzer Terrain.

Ein Ludwigshafener, der sich eng mit der Schwesterstadt verbunden fühlt, ist Michael Herting. Der Friesenheimer kam gleich mit Frau, Kleinkind und Enkeln zum Umzug. „Ich gehe nur noch nach Ludwigshafen, man kommt zu schlecht über die Brücke“, bekannte der Eishockey-Fan, der wie seine gesamte Familie im Adler-Dress erschien.

83 Zugnummern hat es gegeben, 2500 Aktive in Musikkapellen, Garden, Fußgruppen und auf den Wagen – eine ordentliche Marke für die Organisatoren. Nicht mithalten mit den Vorjahren konnte man bei der Besucherzahl: „Wir gehen von 100 000 bis 150 000 Teilnehmern aus“, hieß es bei der Lukom unter Verweis auf den Wind. Auch die Verkäuferinnen von „Kübler & Schüssler“ konnten ein Lied davon singen: In Mannheim sei letztes Jahr mehr los gewesen an ihrem mobilen Imbissstand. Auch wenn sich mitunter Lücken zeigten, litt die gute Stimmung in der City nicht darunter.

Dabei war auch Ludwigshafener Königspaar: „Königin Jutta I. von der Gass“ befand sich mit „König“ und Ortsvorsteher Christoph Heller mitten im Geschehen. Erstmals fahre sie mit dem Fasnachtszug durch Ludwigshafen, freute sich Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Ein Hingucker war ein Ford Mustang aus dem Jahre 1968. Mit dem Oldtimer führten Uschi Nerke & The Flower Power Men den Umzug an. Die Kultmoderatorin hatte einst den Beat-Club ins deutsche Fernsehen gebracht – eine würdigere Vertreterin für „Flower Power“ hätte man wohl kaum finden können.

