Flucht aus Psychiatrie: Polizei fahndet nach Gewalttäter - und warnt

Anzeige

Klingenmünster.Nach der Flucht eines psychisch kranken Straftäters aus dem Pfalzklinikum in Klingenmünster (Kreis Südliche Weinstraße) hat die Polizei am Mittwoch weiter nach dem 29-Jährigen gesucht. Der Mann sei noch flüchtig, sagte ein Polizeisprecher. Die Behörden warnten die Bevölkerung vor einem Kontakt. Der Mann neige insbesondere zu Gewalt, wenn er unter Drogeneinfluss stehe. Der Gesuchte war wegen gefährlicher Körperverletzung in der Klinik für Forensische Psychiatrie untergebracht.

Die Justiz habe Fahndungsmaßnahmen angeordnet, teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mit. Bei der Polizei in Bad Bergzabern seien bereits zahlreiche Hinweise von der Bevölkerung eingegangen, die auch zu Ermittlungsansätzen geführt hätten.

Der Mann hatte sich während des Ausgangs einer Gruppe am Dienstag unerlaubt vom Gelände des Pfalzklinikums entfernt. "Die Gruppe war in Begleitung von Mitarbeitern. Der Mann, der sich im Maßregelvollzug befindet, ist unbemerkt weggelaufen", sagte eine Sprecherin der Einrichtung. Das Areal sei ein offenes Gelände, weil es ein Krankenhaus sei und kein Gefängnis. "Solche Fälle einer Entfernung sind generell selten", sagte sie. Derzeit werden in der Klinik für Forensische Psychiatrie 175 Patienten stationär und 160 ambulant betreut. Dazu kommen 17 Patienten im Jugendmaßregelvollzug.