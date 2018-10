Flucht mit Tempo 230

Landau.Mit zeitweise mehr als 230 Stundenkilometern hat ein 46-Jähriger aus dem Landkreis Karlsruhe am Samstag versucht, auf der A 65 zwischen Wörth und Landau vor der Polizei zu flüchten. Wie die Beamten mitteilten, wollten sie den in Schlangenlinien fahrenden Mann anhalten, als dieser an der Ausfahrt Kandel-Mitte beschleunigte und bei Rohrbach die Autobahn verließ. In Jockgrim half ein Zeuge, den Raser zu stellen. Der unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen und Psychopharmaka stehende Mann überfuhr dort ein Straßenschild. Auch eine Fahrerlaubnis besaß er nicht. Zeugen, die den vermutlichen Fluchtweg von Rohrbach über Herxheim und Hatzenbühl beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 07271/92210 zu melden. hhf

