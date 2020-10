Fluchtversuch eines 19-Jährigen endet im Gefängnis

Germersheim.Beim Anblick von Polizeibeamten ist ein 19-jähriger Mann in Germersheim weggerannt. Dies machte die Polizisten stutzig, weshalb sie ihn verfolgten. Bei der Personenkontrolle stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl bestand. Außerdem fanden sie Drogen an ihm. Er wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.10.2020