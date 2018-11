Flüchtenden Angreifer gefasst

Neustadt.Nach einem Angriff auf einen 61-Jährigen gestern in Neustadt hat die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach einem flüchtigen Verdächtigen gefahndet. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, soll der 37-jährige Deutsche aus bislang ungeklärten Gründen gegen 11.30 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße seinen ebenfalls deutschen Mitbewohner angegriffen haben. Der 61-Jährige wurde dabei schwer verletzt, ein Krankenhaus nahm ihn stationär auf. Nach Angaben der Polizei besteht keine Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter flüchtete vom Tatort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 37-Jährige am späten Nachmittag festgenommen werden. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. mik/pol

