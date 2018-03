Fördermittel für Ladenburg, Walldorf, Eberbach und Mosbach

Anzeige

Stuttgart.Den diesjährigen Wettbewerb "Natur nah dran" haben 13 baden-württembergische Kommunen gewonnen, darunter die Städte Ladenburg, Walldorf, Eberbach und Mosbach. Für die naturnahe Umgestaltung und dauerhafte Pflege von Grünanlagen erhalten die Sieger jeweils bis zu 15 000 Euro Fördermittel, wie das Umweltministerium am Montag in Stuttgart mitteilte. Ziel des Projektes ist es, die biologische Vielfalt in Kommunen zu unterstützen.

Jährlich werden von 2016 bis 2020 eigentlich zehn Kommunen gefördert. In diesem Jahr wurden erstmalig drei zusätzliche Förderplätze an Städte und Gemeinden vergeben, war dem Internet-Auftritt von Naturschutzbund Baden-Württemberg (NABU) zu entnehmen. Teilweise hatten sich diese mehrfach beworben und die Jury hatte sehr gute Bewertungen vergeben – sie waren aber knapp nicht unter die ersten zehn gekommen. Für eine Förderung ausgewählt wurden auch die Städte Hechingen, Oberkirch, Vaihingen an der Enz sowie die Gemeinden Argenbühl, Ehningen, Kusterdingen, Offenau und Walzbachtal.

Organisiert und gefördert wird das Projekt durch den NABU und das Umweltministerium. Insgesamt beteiligten sich 64 Kommunen am diesjährigen Wettbewerb. (dpa/lsw/kris)